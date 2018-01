Pilotos da Stock treinam no Rio Os carros da Stock Car entram nesta sexta-feira na pista do Autódromo de Jacarepaguá às 8h45, para o primeiro treino livre extra. As atenções estarão voltadas para o líder Cacá Bueno, que vem de duas vitórias. A corrida, no domingo, está marcada para as 13 horas. Cacá ganhou em Interlagos e em Curitiba. Lidera com 50 pontos. O vice-líder, Giuliano Losacco, está 16 pontos atrás. "Este é um momento decisivo. Tem de ser agora para não deixar que ele abra muito", disse Losacco.