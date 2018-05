Pilotos e ex-pilotos festejam o retorno de Schumacher A confirmação do retorno de Michael Schumacher à Fórmula 1, depois de a Mercedes GP oficializá-lo, nesta quarta-feira, como piloto titular da equipe na temporada de 2010, foi recebida com muita alegria por pilotos e ex-pilotos da maior categoria do automobilismo mundial.