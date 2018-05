Pilotos elegem Senna como melhor da história da F-1

Uma enquete com 217 pilotos e ex-pilotos da Fórmula 1 elegeu o brasileiro Ayrton Senna, tricampeão mundial, como o melhor competidor que já passou pela categoria. A votação foi organizada pela revista inglesa Autosport, e publicada na edição desta semana.

Senna morreu aos 34 anos, no GP de San Marino de 1994, com 41 vitórias e 65 poles na carreira. Mesmo tendo inferioridade nas estatísticas, ele superou o alemão Michael Schumacher, que ficou em segundo lugar com seus sete títulos, 91 vitórias e 68 poles.

A terceira colocação na lista da Autosport ficou com o argentino Juan Manuel Fangio, pentacampeão mundial e maior nome da primeira década da categoria. O francês Alain Prost ficou em quarto, seguido por Jim Clark, Jackie Stewart e Niki Lauda.

O inglês Stirling Moss, quatro vezes vice-campeão nos anos 50, foi o oitavo colocado, e o melhor entre os que não conquistaram Mundiais. Entre os atuais pilotos da categoria, Fernando Alonso ficou em nono, Lewis Hamilton ficou em 17.º, Sebastian Vettel foi o 26.º e o campeão de 2009 Jenson Button terminou em 30.º lugar.

O Brasil, além de Senna, teve o bicampeão Emerson Fittipaldi em 12.º e Nelson Piquet na 13.ª colocação. A Autosport pediu a cada um dos 217 votantes que fizessem uma lista de dez pilotos, e atribuiu pontos no sistema 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1.

A relação dos 40 pilotos com mais pontos, divulgada pela revista, revela surpresas como a inclusão do alemão Stefan Bellof, que disputou os Mundiais de 1984 a 1985 pela Tyrrell, sem jamais subir ao pódio. Campeões mundiais como Damon Hill e Jacques Villeneuve ficaram fora do grupo.