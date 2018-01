Pilotos esperam mais um ano muito equilibrado na Stock Car A temporada de 2007 da Stock Car terá a primeira prova neste domingo, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A 29.ª edição do campeonato terá cerca de 50 pilotos e promete ser muito equilibrada. Nesta sexta-feira, serão realizados dois treinos livres. E a corrida está marcada para domingo, às 11 horas, com transmissão da Globo. Os playoffs, que entraram em vigor ano passado e geraram polêmica entre os pilotos, continua em 2007. Nesse sistema, válido para as últimas quatro últimas das 12 etapas previstas, apenas os dez primeiros na classificação podem brigar pelo título. A principal mudança apontada pelos pilotos é o pneu que será usado. Até o ano passado era um pneu importado, da Pirelli. Este ano os pneus são da mesma marca, mas fabricados no Brasil. ?Os novos pneus têm bem menos aderência que os do ano passado. Isso traz uma série de conseqüências na hora de acertar os carros. É preciso fazer os acertos corretos para evitar acidentes?, analisa Felipe Maluhy, que em 2006 ficou na quarta posição. O jogo de quatro pneus dura uma corrida e depois serve apenas para os treinos livres da etapa seguinte. Em caso de chuva, são utilizados pneus frisados com as mesmas medidas do Slick. Um dos destaques da Stock é Luciano Burti. O piloto do carro número 14 corre pelo terceiro ano na categoria. ?Mais uma vez, teremos um campeonato competitivo. Não dá para apontar um favorito. Na verdade, mais de 10 pilotos podem tentar conquistar o título?, aposta. Burti não quer nem lembrar da última temporada, em que não se classificou para os playoffs. ?As expectativas no ano passado eram ótimas, mas acabamos tendo uma série de problemas mecânicos. Eu nem lembro quantos pontos fiz, e nem quero lembrar?, brinca. Piloto mais experiente da categoria, com 13 títulos, Ingo Hoffmann faz questão de saudar os novatos. ?Quem está chegando agora nem imagina por tudo o que passamos nas décadas de 80 e 90. Hoje os pilotos são os filhos de pilotos que correram comigo. Nunca vi a Stock Car tão sedimentada quanto está hoje, com pilotos tão competitivos?, disse o veterano. ?Se não houvesse uma categoria tão forte quanto a Stock, talvez esses jovens pilotos tivessem que trilhar a carreira fora do Brasil.?