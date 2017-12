Pilotos jogam futebol em São Paulo No estádio do Pacaembu, nesta terça-feira, em São Paulo, vários pilotos realizaram, pelo sétimo ano, o já tradicional jogo promovido pela V10 Treinamento Esportivo, também para atender menores, desta vez da Associação de Assistência à Criança Defeituosa (AACD). Cerca de 80 delas compareceram ao estádio, conversaram com Rubens Barrichello, Felipe Massa, Gualter Salles, Cacá e Popó Bueno, dentre outros, e receberam brinquedos doados pela Estrela. "Ouvi de uma criança que acordou de madrugada para torcer por mim no GP do Japão. Isso toca a alma", disse Rubinho, que deu nota 1 para si próprio pela atuação em campo, "muito ruim", apesar de ter participado do time campeão, de azul, que bateu o cinza na final, por 3 a 2.