Pilotos jogam futebol por crianças O piloto Rubens Barrichello está acostumado a marcar gols em jogos beneficentes. Nesta quarta-feira, não foi diferente. arcou um - de pênalti - na confraternização do fim da temporada do automobilismo, no estádio do Pacaembu. A partida foi promovida pelo oitavo ano consecutivo pela V10 Treinamento Esportivo. a arquibancada, 50 crianças da AACD, a Associação de Assistência à Criança Deficiente, e do Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer, o GRAAC, acompanharam os pilotos de perto e ainda receberam dos ídolos os brinquedos que foram cedidos pela Estrela. garoto Wesley Luiz Azevedo Souza, de 12 anos, do GRAAC, estava deslumbrado. Fã de Rubinho, pediu quatro autógrafos - um na camiseta, um no boné, um na caixa do brinquedo e um no papel. "É a primeira vez que vejo o Rubinho de perto. Não perco uma corrida na tevê. No ano que vem ele vai ser campeão", disse Wesley, que tem câncer na rinofaringe (garganta) e faz sessões de quimioterapia. mãe de Wesley, Gisleine, conta que o filho só coleciona figurinhas de moto e carro. Ambos estavam emocionados. ?Algumas delas talvez não tenham tido a felicidade de assistir a uma corrida. Então, é um prazer enorme estar com elas. A F-1 existe, está tudo aí, é legal a gente falar, mas hoje é muito especial, um dia que não tem igual. O valor da vida só é entendido quando a gente dá para quem precisa", falou Rubinho. Foram realizadas três partidas de 30 minutos com os times de camisa branca, vermelha e azul. Rubinho e Rubão (seu pai) dividiram-se no ataque e na defesa do time ?branco?, completado com amigos do piloto. No time "azul", Felipe Massa foi o destaque. No "vermelho". Tiago Camilo, piloto da Stock Car, marcou dois gols. Na primeira partida, a vitória foi do time de Rubinho (branco) contra o vermelho, por 2 a 1. Em seguida, o azul de Massa venceu o time branco (3 a 2). No terceiro, com um gol de Massa, o azul venceu o vermelho por 2 a 0 e assegurou vaga para a final: Rubinho contra Massa. O empate em 1 a 1 deu a vitória para o time de Massa, que quebrou a hegemonia do time de Rubinho, bicampeão em 2003. Quem chamou mesmo a atenção foi o Rubão, pai de Rubinho e goleiro do time. Fez uma bela "ponte" e deixou filho e o neto, Eduardo, de 3 anos, boquiabertos. "O pai já era goleiro. Quando comecei aos 6 anos no kart ele parou de jogar. Foi goleiro do juvenil do São Paulo. É um goleiraço. A defesa dele foi sensacional." O gol de Rubinho foi em homenagem a Eduardo, que estava vestido com o uniforme do Corinthians. "Filhão, esse é para você!", dizia a camiseta do piloto sob o uniforme.