Pilotos lamentam obras em Jacarepaguá Em meio a críticas e lamentações sobre o fechamento do Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, Marcos Gomes foi o vencedor da sétima etapa da Fórmula Renault Brasileira. Ontem, quebrou a seqüência de três vitórias consecutivas de Nelson Merlo ao completar as 20 voltas em 37m19s198, com média de 158,611 km/h. As provas deste fim de semana, da Fórmula Renault, Copa Clio e Fórmula 3 Sul-Americana, encerraram as atividades no autódromo, que deve dar lugar às instalações dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro/2007. Os pilotos lamentaram o fechamento do circuito, que na década de 80 recebeu a Fórmula 1. Um deles foi Luiz Razia, que não não chegou a terminar a prova da F-Renault. ?É um momento triste porque esta pista é muito tradicional, tem um traçado muito técnico, que ensina muita coisa aos pilotos?, disse o baiano radicado em Brasília. ?É uma perda grande, não só para nós da Renault, mas para todas as categorias. Vai ser muito triste para o automobilismo brasileiro se realmente as obras forem em frente.?