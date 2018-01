Pilotos morrem em acidente no PR Três pilotos brasileiros morreram neste sábado depois que o carro em que estavam colidiu de frente contra um ônibus, na rodovia que liga Toledo a Curitiba, no Paraná. Morreram Pedro Araújo, de 18 anos, e os kartistas Nei Coutinho, de 13, e José Gimenez, de 21. Os três estavam seguindo para Curitiba onde iriam acompanhar a 8ª etapa do Campeonato Brasileiro de F-Renault, que será disputada neste domingo, em Curitiba. O brasiliense Pedro Araújo, que dirigia o carro, disputou a temporada de F-Renault até a sexta etapa.