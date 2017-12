Pilotos passam bem após acidente Os pilotos David Checa e a alemã Katja Poensgen passam bem após os acidentes durante o primeiro dia de treinos oficiais para o GP Rio de Motovelocidade, na categoria 250cc. Os dois foram medicados no Centro Médico do Autódromo de Jacarepaguá e já foram liberados, após a constatação de escoriações nas pernas do italiano e uma pequena lesão na coluna cervical da alemã, que realiza aplicações de gelo no local. Antes dos treinos decisivos para a definição do grid de largada, nesta sexta-feira, Checa e Poensgen realizarão um check-up para saberem se poderão participar da competição.