Pilotos prometem reação em ovais Os pilotos que pouco ou nada fizeram nas duas primeiras etapas da Fórmula Indy, disputadas em circuitos de rua e com amplo domínio brasileiro, garantem que começarão a reagir a partir de agora. Motivo: o início da primeira parte da temporada dos ovais, que começa domingo, com o GP do Texas e terá mais três corridas seguidas: Nazareth, Motegi (Japão) e Milwaukee. Apoiam-se no acerto dos seus equipamentos, independentemente do conjunto chassi/motor que utilizam. Por isso, os treinos livres desta sexta-feira no Texas Motor Speedway cresceu em importância. Servirá para deixar mais claro quem falou a verdade e quem blefou. As sessões livres desta sexta também darão início à aclimatação dos pilotos ao temido oval texano de 1,5 milha (2,41 quilômetros) para a prova de domingo, em 600 quilômetros e 249 voltas - o grid será definido no sábado. O oval assusta aos corredores por suas características únicas, se comparados com os outros do calendário. É, por exemplo, bastante veloz, apesar de ter apenas 1,5 milha, e apresenta inclinação que chega a 24 graus. "A pista tem características de superspeedway (como Fontana e Michigan), mas é mais curta. E essa coisa de inclinação é nova para nós. Vamos ter uma corrida aberta e imprevisível", disse o brasileiro Christian Fittipaldi, da Newman-Haas. Christian nunca andou no Texas Motor Speedway, mas tem certeza de que domingo fará sua primeira grande corrida no ano (ele não marcou ponto até agora). O motivo da confiança é o acerto que sua equipe tem para superspeedway. Ele, inclusive, venceu o GP de Fontana, última etapa da temporada passada. Outro brasileiro que também quer sair do zero é Roberto Moreno, da Patrick Racing. "Defino nosso início de temporada como lento. Mas ainda tem muita coisa para frente. Meu companheiro de equipe (Jimmy Vasser) andou aqui no Texas em fevereiro e saiu-se bem. Ou seja, terei um carro acertado para fazer boa corrida", afirmou. O norte-americano Michael Andretti, do Team Motorola, prefere não discutir questões como acerto do carro ou características da pista. Para ele, a vitória, atualmente, depende de outro fator. "Claro que nos ovais minhas chances melhores. Mas é preciso ter um pouco de sorte. Sem isso, não se consegue nada", definiu.