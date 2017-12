Pilotos prontos para as 500 Milhas Nada menos de 56 equipes e 250 pilotos largam neste sábado, à meia-noite, naquela que talvez seja a mais pitoresca corrida de kart do mundo: as 500 Milhas da Granja Viana. O evento é único porque reúne pilotos da Fórmula 1, como Rubens Barrichello, Enrique Bernoldi e Ricardo Zonta, da Fórmula Indy, como Tony Kanaan, da IRL, a exemplo de Felipe Giaffone, dentre os melhores pilotos do País nas mais diferentes categorias. Das 12 às 17 horas, neste sábado, haverá treino livre, com todo mundo na pista do belo kartódromo, localizado na altura do quilômetro 23 da Raposo Tavares, no Jardim da Glória, em Cotia. A primeira tomada de tempo ocorre às 20h30 e a segunda às 21h30. A prova é disputada com kart igual para todos, equipado com dois motores de 5,5 cavalos cada. "Vai dar para pilotar por cerca de uma hora e meia antes do reabastecimento", explica Rubinho, que correrá em parceria de Tony Kanaan e Mario Haberfeld.