Pilotos reclamam de regra nos treinos da Stock Car

Desde o começo da temporada da Stock Car, uma nova regra causa polêmica e atormenta mais de 20 dos pilotos: dos 50 inscritos, 27 têm vaga assegurada no grid de largada, que sempre conta com 38 carros. Nos bastidores da categoria, já se fala na mudança dessa parte do regulamento. Segundo a regra, os 25 mais bem colocados na temporada de 2006, além do campeão e vice da última edição da Stock Light, têm direito de largar em todas as provas do campeonato, independentemente da tomada de tempos. Alguns pilotos já foram prejudicados com esse favorecimento. Foi o caso de Felipe Gama. Na etapa de Campo Grande, neste domingo, ele fez o 38.º melhor tempo, mas ficou fora da corrida porque Duda Pamplona, que terminou a temporada de 2006 na 19.ª posição, não conseguiu tempo entre os 38 primeiros. "Tem que ter preferência para os 10, até 15 melhores do ano passado. A fórmula está errada. A diferença do piloto que ficou em 25.º para o 27.º em 2006 é muito pouca. Qual é o mérito que tem um cara que ficou entre 25.º e 27.º? Lógico que temos de trabalhar para largar na frente e não depender disso, mas é injusta a regra", reclamou Felipe Gama. Ricardo Zonta, estreante na categoria, concorda com Felipe Gama. "Acho negativo já ter pilotos garantidos na largada. Que sejam os dez que foram os primeiros do ano passado", defendeu. O piloto, que teve passagem pela Fórmula 1, acredita que os participantes que já sabem que vão largar encaram o treino classificatório de maneira diferente dos que não têm vaga assegurada. "Muda a maneira de pensar. Quem já tem vaga dá uma sossegada", revelou Ricardo Zonta. Piloto de maior experiência da Stock Car, Ingo Hoffmann é a favor da regra - em 2006, ele foi o 11.° colocado no campeonato. "Sou a favor. No começo do campeonato, por exemplo, vale para as equipes estabelecidas e que são sérias, que têm grandes responsabilidades e grandes patrocínios. Imagine se um piloto antigo, como eu, tenha um pneu furado no treino classificatório. Ele ficaria fora da corrida. Sem menosprezar ninguém, mas existe gente que está correndo e que não tem um grande compromisso", disse. De qualquer forma, Ingo Hoffmann admitiu que o número de 27 vagas garantidas é excessivo. "Isso pode ser revisto. Acho que uma saída é que a partir da metade do campeonato, os 15 primeiros do campeonato tenham vaga garantida", sugeriu.