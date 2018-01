Pilotos se revoltam e cancelam prova O GP do Texas de F-Indy foi cancelado poucas horas antes do início. A decisão foi tomada depois de uma verdadeira revolta dos pilotos por causa da falta de segurança na pista. Deste o início, os pilotos mostravam-se contra correr no Texas Motor Speedway. Depois que os organizadores realizaram algumas obras na pista, eles mudaram de opinião. Mas ao tomar contato com a pista, ondulada e muito veloz, passaram a fazer sérias críticas. Por fim, neste domingo, dia em que a corrida deveria ser realizada, eles resolveram não correr, apesar de a Cart ter concordado com mudanças no regulamento técnico como o aumento da altura da asa traseira e a redução da pressão do turbo, para tentar conter a velocidade e dar mais segurança.