Pilotos seguem sujeitos a ordens da equipe, diz Mercedes As polêmicas ‘ordens da equipe' continuam sendo uma opção para a Mercedes, apesar do tumulto causado por seu uso no GP da Malásia no mês passado, disseram Ross Brawn, diretor da escuderia, e Toto Wolff, diretor-executivo, neste sábado.