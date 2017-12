Pilotos sonham com primeira vitória na Stock em Cuiabá

Conquistar a primeira vitória é tarefa difícil numa categoria competitiva como a Stock Car - tanto que, dos 50 competidores, 33 nunca subiram ao degrau mais alto do pódio. Na terceira etapa de 2007, neste domingo, em Campo Grande, pilotos que já bateram algumas vezes na trave vão tentar quebrar o tabu. Entre eles estão Felipe Gama, Luciano Burti e Felipe Maluhy, que em 2006 chegaram muito perto da vitória mas enfrentaram problemas e não conseguiram cruzar a linha de chegada em primeiro. Apesar da frustração, os três vêem o começo da temporada com otimismo, já que nas duas primeiras corridas de 2007 os ganhadores foram pilotos que nunca haviam vencido antes - Ricardo Maurício e Rodrigo Sperafico. "No ano passado, na última corrida, foi a vez que cheguei mais perto de vencer. Larguei em oitavo, liderei quase a prova toda, estava cinco segundos à frente, mas quebrou o diferencial quando faltavam menos de dez voltas. Acabei usando isso positivamente, apesar de ter ficado chateado. Sabíamos que a chance de vitória era real. E nesse começo de temporada estamos muito motivados", aposta Felipe Gama, que em 2006 fez a primeira temporada completa na Stock Car. E o que falta para vencer? "Tempo e trabalho. Não estou ansioso. Quero vencer, mas acho que vai vir na hora certa. Não acredito só em sorte, mas em trabalho aliado à oportunidade", analisa Gama. Luciano Burti aponta: "O que deu uma mexida na categoria foi a mudança do pneu [agora são pneus nacionais]. Algumas equipes conseguiram tirar proveito disso e se acertaram mais rápido. Para eu vencer, não falta performance, não tenho muito a aprender, mas a vitória ainda não veio." A maior frustração de Burti, que está na categoria desde 2006, aconteceu no ano passado, na etapa de Santa Cruz do Sul. "Eu liderava com mais de cinco segundos e uma peça quebrou. Foi tão absurdo que eu nem consegui pensar. Mas eu não me considero nem sortudo e nem azarado." Nesta sexta-feira, nos treinos livres em Cuiabá, o mais veloz foi Thiago Camilo, que marcou o tempo de 1min29s071. A disputa pela pole será neste sábado, às 11 horas (de Brasília). A corrida começa às 13 horas.