Pilotos tentam impedir título de Fogaça O piloto Djalma Fogaça pode conquistar o título antecipado de F-Truck, domingo, em Interlagos. Ele lidera o campeonato com o caminhão Ford Cargo 4331 MaxTon, tendo 125 pontos e quatro vitórias em seis provas realizadas, além de três pole positions e quatro melhores voltas. Os 25 pilotos da F-Truck começaram nesta sexta os treinos livres para a sétima etapa da competição, que será domingo, às 14 horas. A corrida terá transmissão da TV Bandeirantes. A definição do grid de largada está marcada para sábado, às 15h30. Fogaça tem 43 pontos a mais que o vice-líder, Wellington Cirino, e se ampliar a vantagem para 56 ficará com o título. Beto Monteiro está em terceiro, com 80 pontos. Desde o início da temporada, Fogaça vem trabalhando com os caminhões que levam os números 72 e 88. ?Desenvolvemos e ajustamos tanto os caminhões que podemos dizer que eles estão melhores e mais rápidos que na etapa de Campo Grande, há um mês. E melhoramos também alguns aspectos da aerodinâmica?, disse o piloto. A dupla Djalma Fogaça e Beto Monteiro conquistou duas dobradinhas este ano: na corrida de estréia, em Goiânia, e na quinta prova, em Londrina. A corrida em Interlagos é considerada a mais importante da temporada, porque atrai grande público, dá visibilidade e ajuda os pilotos na busca de patrocinadores para o ano que vem. O líder da Truck sabe que todos os outros 24 concorrentes vão tentar pará-lo. ?Não temos nenhuma estratégia traçada. Interlagos é uma pista difícil para os caminhões, com muitos pontos onde se exige muito do equipamento. Os pilotos estão com sede de vitória. Muitos estão atrás do resultado e temos de ficar atentos. Os equipamentos em geral são similares e bons. Apesar da vantagem, não podemos vacilar?, disse Fogaça. Em 2002, a prova paulista bateu recorde de público, com 50 mil pessoas, número que pode ser ultrapassado neste fim de semana. A corrida terá de 30 voltas, com percurso de 4.309 metros.