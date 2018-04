Pilotos tentam manter tradição de títulos Ter um piloto campeão na Fórmula 1 passou a ser apenas um sonho para os brasileiros depois da morte de Ayrton Senna. Em outras categorias do automobilismo mundial, porém, há mais de duas décadas que todo ano tem título para o Brasil. E nesta temporada, a tradição certamente será honrada. Quatro representantes do País estão perto do título, com amplas chances de fazerem a festa: Tony Kanaan, na Indy Racing League (IRL); Nelsinho Piquet, na F-3 Inglesa; Thiago Medeiros, na Infiniti Pró Series; e João Paulo de Oliveira, na F-3 Japonesa. Deles, o mais rodado é Kanaan, de 29 anos, que já está em uma das principais categorias do automobilismo. Os outros são jovens pilotos que tentam fazer das categorias de acesso um trampolim para o sucesso. Mas os quatro têm algo em comum: são pouco reconhecidos no Brasil. Tony Kanaan, o mais conhecido deles, está muito próximo de se tornar o primeiro brasileiro campeão da IRL. E por antecipação. A duas corridas do fim da temporada, tem 75 pontos de vantagem sobre o inglês Dan Wheldon, seu companheiro na Andretti-Green. Com um quarto lugar no domingo, dia 3 de outubro no oval de Fontana, liquida a fatura, evitando levar a decisão para o Texas, última etapa - abrirá no mínimo 54 pontos para Wheldon e não poderá ser mais alcançado. Algo fácil para um piloto que normalmente chega entre os cinco primeiros de um GP. Mesmo assim, Tony não comemora antecipadamente. "Lógico que estou motivado, mas não penso ´esse já é meu´´´, prefere. Ele sabe, no entanto, que dificilmente o título escapará. "Tenho a vantagem de competir contra um companheiro de equipe e é ele quem está correndo atrás de mim.´´ Campeão da Indy Light em 1997 - coincidentemente em Fontana -, Tony, uma pessoa sempre otimista e de alto-astral, só fica triste ao ter de admitir que seu título não terá muita repercussão no Brasil. "Eu fico realmente bastante chateado. Acho que poderíamos ser um pouco mais reconhecidos. Mas o brasileiro está voltado basicamente para a F1. Talvez seja problema de divulgação, fazer o quê?´´, lamenta. A chateação de Tony passa longe de Nelsinho Piquet. Por conta do sobrenome famoso, ele não terá problema para ser reconhecido no Brasil - e no mundo. No entanto, isso não é algo que o preocupa, principalmente num momento em que tem de se concentrar na conquista do título da F-3 Inglesa. "Estou um pouco ansioso, mas ao mesmo tempo tranqüilo, pois vou decidir num pista que gosto (Brands Hatch) e tenho uma boa vantagem para meu adversário.´´ Nelsinho tem 36 pontos a mais que Adam Carroll. Assim, basta chegar à frente do irlandês nas duas rodadas finais do campeonato, dias 2 e 3 de outubro, para ser campeão, passo importante para quem quer chegar à F1. "Quero ganhar não porque meu pai foi campeão ou porque há grande expectativa sobre mim, e sim para ser o melhor e provar que tenho capacidade de guiar um carro de Fórmula 1 e ser campeão também lá´´, decidiu o piloto, de 18 anos. Situações opostas - Nelsinho ainda tem de brigar pelo título, algo que o paulista Thiago Medeiros, na prática, não precisa na Infiniti Pro Series, categoria de acesso à IRL. Com cinco vitórias no ano em dez etapas e resultados consistentes, ele chega à última corrida, sábado em Fontana, com 95 pontos de vantagem sobre o americano Paul Dana. Precisa aumentar a diferença para 101. Como o 22º colocado de uma corrida ganha seis pontos e só largam 20... "Eu só preciso alinhar o carro no grid, mas por uma questão de ética não posso dizer que sou campeão´´, afirma. Mas Thiago já é campeão e espera que o título lhe abra as portas para a IRL em 2005 - o piloto não admite, mas já fez um teste com a Patrick Racing. "Eu não penso na F1. Aqui (nos EUA) dá para fazer uma carreira consistente e de sucesso.´´ Como Tony Kanaan, Thiago também se queixa do fato de os pilotos que não estão na F1 serem pouco reconhecidos no Brasil. "O brasileiro se acostumou a ver o Senna, mas o automobilismo nacional não é só isso. Só que se a mídia não quiser divulgar as outras categorias, fica difícil.´´ Tão desconhecido quanto Thiago em nível nacional, apesar do bom desempenho fora do País - no ano passado, por exemplo, foi campeão da F-3 Alemã ganhando 13 das 16 corridas -, João Paulo de Oliveira também pode terminar o ano campeão. Só que sua missão da F-3 Japonesa não é das mais fáceis: há quatro rodadas do encerramento do campeonato, tem 10 pontos a menos que o italiano Ronnie Quintarelli. João Paulo não desanima: "O Ronnie tem mais chances, mas ainda estou na briga e vou lutar até o fim. E acho que dá´´, diz. Sem recursos financeiros, ele não sabe o que fará em 2005. Seu sonho? Fórmula 1, claro. Até porque, se algum dia chegar na categoria será, enfim, reconhecido.