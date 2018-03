Pilotos terão dia difícil na Stock Car Este sábado vai ser duro para os pilotos da Stock Car em Tarumã, local da terceira etapa do Campeonato Brasileiro. Como a chuva impediu, nesta sexta-feira, a atividade de pista, eles participarão de três treinos livres, cada um com 45 minutos, antes de disputarem a sessão que vai definir o grid de largada para a corrida. O longo dia vai começar às 8 horas, quando os pilotos do primeiro grupo vão para a pista, e se encerrará por volta das 16 horas, ao fim do treino de classificação. A prova em Tarumã vai marcar a volta a categoria à pista gaúcha, depois de três anos. Este foi um dos motivos para a decisão de realizar um treino livre a mais neste sábado, para compensar a inatividade desta sexta. "Os pilotos não têm referência do traçado??, justificou o diretor da prova, Carlos Montagner. Giuliano Losacco lidera o campeonato com 50 pontos. O segundo colocado, Thiago Camilo, tem 27.