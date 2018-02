Pilotos vêem fim da ?Era Schumacher? Tudo indica que o colombiano Juan Pablo Montoya, o britânico Jenson Button e o chefe da Renault, Flavio Briatore perderam o respeito em relação ao heptacampeão mundial Michael Schumacher e à Ferrari. Ás vésperas do GP da Malásia - a segunda prova da temporada e que será disputada neste final de semana no circuito de Sepang - eles acreditam em uma mudança radical nos rumos da Fórmula 1 a partir desta temporada. Em reportagem publicada nesta terça-feira no diário alemão ?Bild?, Montoya foi contundente. "A sorte da Ferrari se esgotou. Michael já não é mais imbatível?, disse o piloto da McLaren-Mercedes, sexto colocado no GP da Austrália, na abertura da temporada, prova vencida pelo italiano Giancarlo Fisichella (Renault). O inglês Jenson Button, da BAR, foi ainda mais longe. ?A Ferrari está ladeira abaixo. Já não tem o mesmo nível de outros tempos. A Era Schumacher acabou?, decretou ele. O chefe da Renault, Flavio Briatore também acha que o alemão já não mete mais medo e faz uma aposta: acha que seu equipe ganha mais uma. "Austrália foi só o começo. Necessitamos uma nova estrela", afirmou. Indiferente, Schumacher acha que o fato de não ter marcado pontos na prova de estréia (abandonou em Malbourne) não chega a ser algo preocupante. ?Quem quiser ver problema nisso que veja. Eu, de minha parte, não vejo nenhum. Na Malásia as cartas serão colocadas na mesa outra vez e tenho certeza que nos sairemos bem?, disse o alemão em sua página na internet.