Piquet acha Alonso um justo campeão O tricampeão mundial Nelson Piquet considera que Fernando Alonso será campeão mundial de Fórmula 1 com justiça, se conseguir no próximo domingo. Para o brasileiro, que esteve nesta quinta-feira no Autódromo de Interlagos, o que importa são os resultados. ?Alonso foi melhor que Kimi em toda a temporada. Merece ser campeão, sim. Seria a prova de que ele foi o piloto do ano?, disse Piquet, que não admite fazer comparações entre o espanhol e qualquer outro piloto que foi campeão. ?Não tem comparações. Cada um com eu estilo?.