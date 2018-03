Piquet apóia Ferrari no ´caso Rubinho´ Nélson Piquet acha que Rubens Barrichello não fez nada mais que a obrigação ao deixar Michael Schumacher, seu companheiro de Ferrari, ultrapassá-lo alguns metros antes da bandeira quadriculada no GP da Áustria de F-1, domingo passado. Rubinho ficou em terceiro e o alemão em segundo. Leia a íntegra no JT