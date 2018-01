Piquet assume de vez a carreira do filho O tricampeão Nelson Piquet assumiu o controle da carreira do filho Nelson Ângelo, filho de seu casamento com a modelo holandesa Sylvia, para ter na família mais um campeão mundial de Fórmula 1. Até hoje só a família Hill - Graham e Damon - conseguiu o feito. Mas Graham Hill morreu quando o filho Damon tinha apenas 15 anos e ainda não sonhava em seguir carreira de piloto. Leia mais no Jornal da Tarde