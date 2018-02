Piquet avisa: meu filho não será segundo piloto de ninguém

Parece que a vida de Fernando Alonso não voltará a ser um mar de rosas mesmo com seu retorno à Renault após um ano cheio de turbulências e brigas internas na McLaren, onde pensava que seria o primeiro piloto da escuderia, mas que foi eclipsado por um jovem estreante na fórmula 1, o britânico Lewis Hamilton. De volta à equipe em que se consagrou bicampeão da categoria, mal chegou e o piloto espanhol já enfrenta a língua afiada de Nelson Piquet, pai de Nelsinho, estreante que será seu companheiro na Renault. "Meu filho não será segundo piloto de ninguém", esbravejou o brasileiro tricampeão mundial em entrevista ao jornal Marca. A situação parece um déjà vu, pois na McLaren Alonso enfrentou a marcação cerrada não só do jovem Hamilton, mas também de seu pai super protetor. Porém, como os brasileiros conhecem bem, Nelson Piquet nunca teve e nunca terá papas na língua. "Chegou o momento do Nelsinho mostrar todo o seu talento. Ele é um piloto muito rápido, mas tem de chegar à fórmula 1 convencido de que isso é uma competição e deve sempre superar os outros pilotos, sendo ou não um companheiro de equipe", afirmou. Em 2007 Nelsinho foi piloto de teste da Renault. No ano anterior disputou o titulo da GP2, quando perdeu a chance de ser campeão na última rodada da competição, sendo superado exatamente por Lewis Hamilton. Aliás, assim como o inglês, o brasileiro tem um ótimo currículo nas categorias 'de base' do automobilismo, com destaque para o título da fórmula 3 britânica, em 2003.