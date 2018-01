Piquet é convidado para entrevistas no GP do Brasil novamente

Após "fazer sucesso" com sua entrevista irreverente no pódio do GP do Brasil em 2014, Nelson Piquet foi convidado novamente para ser o anfitrião no pódio da etapa brasileira da Fórmula 1, em Interlagos. A penúltima corrida da temporada será disputada em solo nacional no dia 15 de novembro.

No ano passado, Piquet se destacou no pódio ao entrevistar Lewis Hamilton, segundo colocado da prova. O ex-piloto admitiu ter inveja do inglês não apenas pelo seu desempenho na pista mas também por sua então namorada, a cantora Nicole Scherzinger. Surpreso pelo comentário, Hamilton ficou constrangido no pódio, diante das gargalhadas do público e do próprio Piquet.

Tratado como brincadeira no ambiente da F1, o comentário repercutiu mal em parte da imprensa britânica. Mas garantiu a Piquet um novo convite para entrevistar os pilotos ao fim da corrida deste ano. "A repercussão de sua entrevista com Lewis Hamilton foi decisiva para o convite", informou a assessoria do GP brasileiro.