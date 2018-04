Piquet e Mansell conhecem o carro da reedição do duelo de ex-campeões

SÃO PAULO - A Ford divulgou nesta terça-feira o segundo vídeo do duelo entre o brasileiro Nelson Piquet e o inglês Nigel Mansell. Os pilotos, que se reencontraram na pista após 25 anos sem se ver, conheceram seus carros para o desafio.

O vídeo mostra também alguns detalhes técnicos do novo modelo Fusion, que está sendo lançado no Brasil, com alguns comentários provocativos entre os antigos rivais. As gravações aconteceram no autódromo do Velopark, próximo a Porto Alegre (RS), no início do ano.

Piquet e Mansell correram juntos na Fórmula 1 nos anos 80 e começo dos 90. O brasileiro ganhou três títulos, em 1981, 83 e 87 - este último em um duelo particular com o inglês, quando corriam pela Williams. O britânico, por sua vez, foi campeão em 1992 de forma incontestável e avassaladora.