Piquet e Negrão chegam mal em Mônaco Os brasileiros Nelsinho Piquet e Alexandre Negrão não conseguiram marcar pontos no GP de Mônaco da GP2. Eles terminaram em 11º e 12º lugares, respectivamente, na prova realizada neste sábado no Principado. O vencedor foi o britânico Adam Carroll, seguido do italiano GianiMaria Bruni e do alemão Nico Rosberg. Carroll percorreu as 44 voltas em 1h4min41seg326. A liderança do campeonato continua com o finlandês Heikki Kovalainen, que neste sábado chegou em quinto lugar. Ele tem agora 28 pontos, dois à frente de Bruni, três a mais que o americano Scott Speed (quarto colocado na prova) e cinco à frente de Carroll. Nelsinho Piquet é o sétimo na classificação geral, com 10 pontos, enquanto Alexandre Negrão tem um ponto, em 17º lugar.