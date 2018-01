Piquet: ´Felipe Massa não é outro Barrichello´ Para Nelson Piquet, Felipe Massa é favorito ao título da Fórmula 1. O tricampeão do mundo contou nesta sexta-feira que o piloto da Ferrari tem talento e não é igual a Rubens Barrichello, atualmente na Honda. Quando competiu pela escuderia italiana, Rubinho recebeu muitas críticas por não conseguir bons resultados e estar sempre atrás do alemão Michael Schumacher, que se aposentou das pistas no ano passado. "Massa tem um carro dominante nas mãos e tem de continuar fazendo o que está demonstrando nas pistas", contou Piquet à Autosport. Ele tem talento e certamente não é outro Rubens Barrichello. Estamos falando de dois pilotos diferentes." Piquet, cujo filho é piloto de testes da Renault, ainda disse que Massa conseguiu ser mais veloz do que o finlandês Kimi Raikkonen. "Eu não sabia a diferença entre eles antes do início da temporada. Mas agora vejo que Massa é o favorito." Nesta temporada, Rubinho não conseguiu marcar nenhum ponto pela Honda. Já Massa venceu a última corrida, disputada no Bahrein.