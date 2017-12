Piquet ironiza performance de Rubinho O ex-piloto Nelson Piquet comentou com ironia a performance de Rubens Barrichello na Fórmula 1. "Eu queria fazer torcida organizada para o vice-campeonato do Rubinho, pelo menos seria alguma coisa", disse o tricampeão mundial da F1. Para Piquet, Barrichello é um bom piloto, mas nunca chegará a ser um campeão. "Esquece isso. Tem que já nascer campeão", explicou. O tricampeão está convencido de que Barrichello, hoje na Ferrari, não passa apenas por uma mera fase de falta de sorte. "Todo dia, durante dois a três anos? Não é falta de sorte, isso não existe", afirmou Piquet, que diz ser uma pessoa muito sincera, fala o que vê e é não é político. "Se for uma coisa errada, serei errado para o resto da vida."