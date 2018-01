Piquet pai e filho vencem as Mil Milhas Nelson Piquet, seu filho Nelsinho, Helio Castro Neves e o francês Christophe Bouchut venceram neste sábado, em Interlagos, a histórica edição de 50 anos das Mil Milhas. Com o Aston Martin da equipe Cirtek Motorsport, os quatro pilotos completaram as 374 voltas da prova em 10 horas, 36 minutos, 38 segundos e 659 milésimos. Em segundo ficou o quarterto formado por Tony Kanaan, Giuliano Losacco, Raul Boesel e Pedro Lamy, com Mercedes DTM, cinco voltas atrás. O trio de Antonio Hermann, também promotor do evento, Jean-Marc Gounon e Didier Theys, com Saleen, completou o pódio na terceira colocação. A corrida encerrou não só a primeira metade de século da prova, mas uma era também. A partir da edição de 2007, as Mil Milhas farão parte do Mundial FIA GT, abrindo a temporada. Os pilotos elogiaram a organização das Mil Milhas, mas lamentaram o calor intenso durante o dia. A largada ocorreu ao meio-dia e a bandeirada aos vencedores ocorreu às 22 horas e 44 minutos. ?É a segunda vez que venço as Mil Milhas (a primeira foi em 1997, em Brasília), mas agora não deu para pilotar mais do que 45 minutos. Estou ficando velho para esse negócio?, disse Nelson Piquet, entusiasmado pelo fato de seu filho ter vencido em sua companhia. Depois de deixar o potente Aston Martin, Piquet foi obrigado a repousar os pés num balde de gelo. ?A temperatura dentro do carro era desumana?, disse. Vários equipes tiveram de realizar adaptações em plena corrida a fim de refrigerar um pouco os cockpits. Os italianos Giambattista Giannoccaro, Alessandro Pier Guidi e Toni Vilander, com Ferrari 360 Modena, ficaram em quarto (354 voltas) e Hoover Orsi, Felipe Maluhy e Ricardo Mauricio, com Porsche, obtiveram a quinta colocação (349 voltas). A chuva, que historicamente interveio no resultado da competição, desta vez deu uma trégua. O pouco público presente no autódromo acompanhou uma grande festa. Breno Fornari, gaúcho vencedor da primeira Mil Milhas, em 1956, foi homenageado pelos organizadores com um troféu especialmente concebido para lhe ser entregue. Sua carretera Ford 1940 estava em Interlagos também. Foi substituída por supercarros, com o Aston Martin de Piquet. E, a partir de 2007, apenas essas supermáquinas estarão no grid. Novos tempos do automobilismo.