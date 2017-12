Piquet para Rubinho: ?Pára de encher? Com a experiência de quem ganhou três campeonatos mundiais de Fórmula 1, o ex-piloto Nelson Piquet mandou nesta quinta-feira, do Autódromo de Interlagos, um duro recado para Rubens Barrichello: ?Ele precisa é parar de encher o saco?, disse Piquet, ao falar sobre as reclamações do brasileiro, indignado por correr com o carro velho da Ferrari, ao contrário de Michael Schumacher, que já usará o modelo novo da escuderia. Para Piquet, o fato de Rubinho ter chegado a Ferrari já é uma grande vitória e, portanto, ele não tem motivo nenhum para ficar triste. ?Ele (Barrichello) sabe que é pior que Schumacher, não tem como competir?, afirmou. O tricampeão nos anos 1981, 83 e 87 disse que ainda tem o hábito de ir aos autódromos, para ver os amigos e sentir de novo o clima das corridas. Nesta quinta-feira, reencontrou-se com o também tricampeão Nick Lauda, atualmente diretor-geral da equipe Jaguar. ?Gosto de vir para cá, fiquei muito tempo envolvido com essa gente toda, tenho muitas amizades nesse meio.? Para Piquet, a retirada das caixas de brita em substituição ao asfalto nas áreas de escape da pista de Interlagos parece arriscada, porém, acredita que as duas soluções têm seus pontos negativos e positivos. ?Só com o tempo é que vamos poder avaliar melhor qual opção é a mais segura, antes, não dá para saber.?