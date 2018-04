Piquet perto do título da F-3 Inglesa Nelsinho Piquet tem excelentes chances de ser campeão da F-3 Inglesa neste fim de semana. Para isso, precisa somar apenas quatro pontos a mais em relação ao inglês James Rossiter, na 21.ª e 22.ª etapas, amanhã e domingo no circuito belga de Spa-Francorchamps. O brasileiro tem 231 pontos, contra 192 de Rossiter. "Tenho condições de definir o título, mas para isso o carro precisará estar muito bem acertado. Isso faz diferença aqui?, disse Nelsinho. O grid para a etapa de amanhã vai ser definido a partir das 6 horas, de Brasília, e a largada do GP será as 11 horas.