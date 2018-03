Piquet prevê filho campeão de F-1 Tudo aquilo que Nelson Piquet não declarava à imprensa como piloto, por ver a maioria dos jornalistas com maus olhos, o está fazendo agora quando o assunto é seu filho, Nelsinho Piquet. O jornal inglês The Independent traz na edição desta terça-feira uma entrevista com o ex-campeão do mundo de 1981, 1983 e 1987, onde afirma: "Nelsinho é melhor que eu. O Brasil não conta hoje com pilotos no nível mais alto, penso que o Nelsinho possa voltar a nos dar o que desejamos." Uma greve nos aeroportos da França impediu nesta terça-feira a maioria dos integrantes das equipes de chegar a Nice, cidade próxima a Mônaco, onde já nesta quinta-feira começam os treinos livres da sétima etapa do Mundial. Ainda não existe nada de oficial, mas parece não existir mais dúvidas de que Nelsinho Piquet fará seu primeiro teste com um carro de Fórmula 1 ainda este ano. Os bons resultados obtidos até agora no Campeonato Britânico de Fórmula 3 e, claro, a influência do pai, levaram até mesmo Frank Williams acompanhar a décima etapa da competição, segunda-feira em Silverstone. Apesar de largar na pole position, um problema no câmbio o fez terminar em sexto. "Estou surpreso", disse Piquet ao jornal inglês. "Nós não temos dados das pistas, nada, e já estamos ganhado corrida." Ele montou um time formado basicamente por brasileiros para disputar a Fórmula 3 inglesa. "Esperava chegar ao nosso atual estágio depois de um ano", comentou Piquet. Ao analisar o filho, não esconde seu entusiasmo: "A maneira como ele controla o carro no molhado é inacreditável." A transferência de Nelsinho para a Fórmula 1 é dada como certa pelo pai. "Só me preocupo se ele entrar numa equipe ruim. Isso irá lhe custar três ou quatro anos da carreira." Nelsinho tem 17 anos. O que os brasileiros irão torcer é para que, tudo dando mesmo certo com o filho de Piquet, a prova do fim de semana não lhe seja tão aversiva como era para o pai. "Correr em Mônaco é como andar de moto na sala de casa", costumava comparar Piquet, que diante da possibilidade de Michael Schumacher empatar em número de vitórias no Principado com Ayrton Senna, afirmou para o The Independent: "Schumacher é melhor que Senna. Os números provam." O alemão da Ferrari tem cinco vitórias em Mônaco, como Graham Hill, e Senna, seis. Rubens Barrichello, de novo criticado por Piquet na entrevista - "não é um grande piloto" -, está cansado de classificar-se na terceira colocação. Foi o que disse no site oficial da Ferrari. Rubinho terminou em terceiro as três últimas corridas, em Ímola, Barcelona e Speilberg. "Estou um pouco entediado com esses resultados", falou. Ele nunca venceu nas ruas de Mônaco. E quem não chega em primeiro na prova há muito tempo é a Williams. Sua última vitória em Mônaco está comemorando 15 anos. Foi com Keke Rosberg, em 1983. Como Piquet, Keke orienta a carreira do filho, Nico, de 17 anos como Nelsinho. Ano passado Nico foi campeão da Fórmula BMW, categoria um pouco abaixo da Fórmula 3, e ganhou um teste com o Fórmula 1 da Williams. Com toda certeza a programação das equipes em Mônaco sofrerá algum atraso. Nesta terça-feira a maior parte dos seus integrantes deveria desembarcar em Nice, proveniente da Inglaterra, Itália e Alemanha, e até de outros locais da França, como Paris. Mas a não ser os que se deslocaram de suas bases com automóveis ou trem, quase ninguém entrou na França nesta terça por via áerea. Uma greve paralisou quase que totalmente essas atividades nos país. O quadro de vôos no aeroporto de Heathrow, em Londres, indicava "cancelado" seguidamente. Apenas um deles decolou da Inglaterra e pousou em Nice, no começo da noite. Mas quando os passageiros desembarcaram havia uma surpresa: muitas malas não estavam a bordo. O grosso do movimento de chegada do pessoal da Fórmula 1 ficou para esta quarta-feira, já que não há previsão de greve.