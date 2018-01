Piquet: Rubinho não pode exagerar Rubens Barrichello foi vítima de uma atitude lamentável da Ferrari. Nem por isso, porém, deve sair por aí dizendo que não ganha corridas só porque a equipe não deixa. A opinião é do tricampeão mundial de F-1 Nelson Piquet, normalmente bastante crítico em relação a Rubinho, mas que hoje demonstrou alguma "solidariedade?? ao piloto na marmelada de domingo. Mas entende que Barrichello não pode exagerar. "Se ele começar a falar que não ganha porque a Ferrari não deixa, vai utilizar uma tese que cairá por terra facilmente, porque o Michael Schumacher é um piloto excepcional e já mostrou isso em várias ocasiões, independentemente do que aconteceu domingo. Tudo mundo sabe que o Michael é um grande piloto??, disse Piquet. O tricampeão reconheceu que Rubinho tinha a corrida da Áustria "na mão?? e que teve grande prejuízo com a decisão da equipe. "Só que, do jeito que a F-1 está hoje, dificilmente um piloto tem autonomia para fazer o que tem vontade. O interesse das equipes vem em primeiro lugar.?? Piquet também encontrou um lado positivo para Rubinho, na vergonhosa atitude da Ferrari em A1-Ring. "Agir do jeito que agiu serviu para aumentar a confiança da equipe em relação a ele.??