Piquet volta às pistas, na F-Truck O piloto brasileiro Nelson Piquet, tricampeão mundial de Fórmula 1, vai voltar às pistas, mas para dirigir um veículo bem diferente do qual se consagrou: caminhões. Nesta quarta-feira, o também piloto Pedro Muffato confirmou que montará uma equipe em conjunto com Piquet para disputar o campeonato nacional de Fórmula Truck. Segundo Muffato, Piquet está bastante empolgado e faltam apenas alguns detalhes para que a equipe seja montada. O tricampeão da Fórmula 1 (1981, 83 e 87) está com 52 anos de idade e dedicou os últimos anos de sua vida ao gerenciamento da carreira de seu filho, Nelson Ângelo, que disputou a F-3. A última vez que ele disputou uma prova foi em 1993, quando se acidentou nas 500 milhas de Indianápolis.