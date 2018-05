Pirelli anuncia pneus para mais três corridas da temporada de Fórmula 1

MILÃO - A Pirelli anunciou nesta sexta-feira os pneus que estarão disponíveis às equipes da Fórmula 1 para os GPs da Espanha, Mônaco e Canadá. As corridas serão disputadas nos dias 11 (Barcelona) e 25 de maio (Montecarlo) e 8 de junho (Montreal), respectivamente.

Para a corrida espanhola, os pneus liberados serão o médio e o duro, enquanto o supermacio e o macio estarão disponíveis para o tradicional circuito de rua de Mônaco. Será a primeira vez que o supermacio será testado pelos times na atual temporada. Esta mesma combinação terá que ser utilizada pelas equipes no Canadá.

De acordo com a Pirelli, as escolhas respeitam as características de cada circuito. No caso da Espanha, os pneus mais resistentes se devem ao asfalto mais abrasivo. Nas outras duas etapas, as pistas de Mônaco e Canadá causam menor degradação dos compostos, daí a opção pelos pneus mais leves.