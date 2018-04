Pirelli exibe pneus menos duráveis para provocar mais trocas na F-1

MILÃO - A Pirelli apresentou de forma oficial, nesta quarta-feira, em Milão, os novos pneus que serão utilizados na temporada deste ano da Fórmula 1. Única fornecedora de compostos da categoria, a empresa qualificou como "revolucionário" o efeito que os mesmos proporcionarão aos pilotos nas corridas, pois eles serão menos duráveis e consequentemente provocarão um maior número de pit stops e ultrapassagens.

Tanto os pneus para pista seca quanto os de chuva ficaram mais macios, com uma estrutura mais flexível e agora com um reforço na sua parte lateral, que servirá para compensar a maior degradação térmica dos compostos. A fornecedora italiana acredita que, desta forma, cada piloto será obrigado a realizar pelo menos duas paradas nos boxes, proporcionando mais opções de estratégia de corrida para as equipes.

"O objetivo é continuamente definir novos desafios para os pilotos e assegurar que todas as equipes comecem a nova temporada no mesmo nível de competição em relação aos pneus", afirmou o diretor de automobilismo da Pirelli, Paul Hembery.

Menos duráveis, os pneus deverão aquecer mais rápido, melhorando o desempenho inicial em relação ao exibido no ano passado. A previsão da Pirelli é a de que os pilotos possam ganhar, em média, cerca de meio segundo por volta em termos de desempenho, como resultado da melhor aderência dos pneus, que irão trabalhar em temperaturas mais altas, permitindo assim uma melhor tração na pista.

Ao apresentar os seus novos pneus para 2013, a Pirelli também anunciou que o ex-piloto de Fórmula 1 Jean Alesi é o novo embaixador da marca e ainda revelou que irá premiar o campeão da GP2 deste ano com a participação em uma sessão de testes na maior categoria do automobilismo mundial.