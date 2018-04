Pirelli nega favorecer equipes com novos pneus na F1

"Algumas equipes demonstraram preocupação com um eventual favorecimento para um ou outro time, mas não achamos que será este o caso", afirmou Hembery, em entrevista ao site Autosport. "Estas mudanças vão ser realizadas pela Pirelli e por mais ninguém. Precisamos alcançar o melhor equilíbrio".

As declarações do dirigente da Pirelli rebatem as suspeitas de que a empresa estaria sucumbindo à pressão de algumas equipes, principalmente Red Bull e Mercedes. Os dois times são os que mais estão sofrendo com a forte degradação dos pneus apresentados pela Pirelli nesta temporada.

Nas últimas semanas, pilotos e dirigentes das duas equipes se revezaram em críticas e reclamações cada vez mais intensas quanto ao forte desgaste dos compostos utilizados neste ano. A Pirelli chegou a apresentar pneus duros reformulados para o GP da Espanha, no fim de semana passado, mas não foi o suficiente.

A corrida em Barcelona foi marcada por críticas ferozes de todas partes em razão do alto desgaste. Durante a prova, os 22 pilotos fizeram 79 pit stops. Até o vencedor da corrida, Fernando Alonso, precisou de quatro paradas para levar sua Ferrari até a linha de chegada.

Em resposta às críticas, a Pirelli anunciou na segunda-feira mudanças nos pneus a partir do GP da Inglaterra, no dia 30 de junho. Diante das constantes reclamações, acabou antecipando as alterações para o GP do Canadá em 9 de junho. Foi justamente este adiantamento que gerou suspeitas quanto às pressões sofridas pela Pirelli.