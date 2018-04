Pirelli reafirma legalidade de testes com a Mercedes na Fórmula 1

NICE - Já faz quase uma semana que o GP de Mônaco acabou e faltam ainda oito dias para a corrida em Montreal, sétima do calendário, mas o que ainda mais repercute entre os profissionais da Fórmula 1 é o teste secreto que a Mercedes fez em Barcelona, dias depois do GP da Espanha. Red Bull e Ferrari, principalmente, acusaram a direção da Mercedes e a Pirelli, fornecedora de pneus da competição, de desrespeitarem o regulamento, em especial porque a escuderia alemã utilizou o modelo deste ano.

Como houve protesto formal da Red Bull - a Ferrari apenas pediu à FIA esclarecimento sobre a legalidade do teste -, um tribunal vai julgar o caso. Desde o dia da prova no Principado, domingo, Niki Lauda, sócio e diretor da Mercedes, afirmou "não fizemos nada contra as regras". E ontem foi a vez de a Pirelli se manifestar oficialmente.

O teor do texto é semelhante ao já adiantado ao Estado, domingo, em Mônaco, pelo responsável de comunicação da empresa, Francesco Paolo Tarallo: "Todos têm o direito de fazer 1000 quilômetros de testes conosco. Nós solicitamos a Mercedes, como fizemos com outros times. Agora, se a Mercedes apareceu com o carro atual, melhor ainda para nós. Não nos cabe designar o modelo que os times devem utilizar no teste".

A FIA pediu a Mercedes e a Pirelli os detalhes do teste realizado no Circuito da Catalunha para disponibilizá-los no julgamento, em julho, sem data marcada ainda.

No comunicado da Pirelli, ontem, a empresa esclarece que o teste foi feito de acordo com o estabelecido no contrato com as equipes e a FIA. "O documento prevê a realização do teste de 1000 quilômetros com qualquer time, sem especificar o carro e tampouco haver a necessidade de todos os demais concordarem."

A Pirelli é clara no texto, repassando à montadora alemã a responsabilidade pela escolha do modelo que deu a vitória a Nico Rosberg no GP de Mônaco: "A Mercedes consultou a FIA sobre o uso do modelo deste ano no teste".

A exemplo do que Paul Hembery, diretor de competições da Pirelli, disse domingo, em Mônaco, o comunicado de ontem reforça o aspecto de a Mercedes não ter sido favorecida com o teste. "Não usamos os pneus de 2013. Nos concentramos no desenvolvimento dos pneus de 2014, caso permaneçamos na Fórmula 1."

Nem mesmo os pneus que todos vão ter a disposição sexta-feira, no primeiro treino livre do GP do Canadá, a Pirelli utilizou no teste com a Mercedes. "Esses pneus foram concebidos para evitar a delaminação", explicou Hembery. Nas corridas de Bahrein e Espanha os pneus traseiros de alguns pilotos soltaram camadas de borracha na pista. Os novos pneus deverão passar a ser fornecidos a partir do GP da Grã-Bretanha, dia 30, em Silverstone.

Realizar o teste não desrespeita nenhuma regra. O que é contraditório é que o regulamento proíbe testes com o modelo deste ano. Mas, ao mesmo tempo, no comunicado distribuído pela FIA, domingo, em Mônaco, a FIA confirma não ter se oposto ao teste solicitado pela Pirelli, mesmo ciente de que seria usado o carro deste ano.

O que a entidade não gostou foi o fato de não ter sido informada do teste. E exigiu que todos tenham a mesma oportunidade. Ao Estado, Tarallo afirmou: "Estamos aqui. Quem desejar fazer o teste deve apenas solicitá-lo". É provável que outras equipes, agora, decidam realizar o teste e com os modelos deste ano, o que acrescenta conhecimento importante. É pouco provável que haja sanções a Mercedes e a Pirelli no julgamento. E o episódio pode até gerar uma mudança importante para a Fórmula 1: a volta dos testes privados, hoje proibidos.