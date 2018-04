Pirelli testa novos pneus da Fórmula 1 no circuito de Abu Dabi

ABU DABI - A Pirelli vai aproveitar os testes dos pilotos novatos em Abu Dabi nesta semana, desta terça até quinta-feira, para colocar na pista os pneus que deverá fornecer à Fórmula 1 na próxima temporada. A empresa italiana começou a testar seus novos protótipos nos treinos livres do GP de Abu Dabi, na semana passada.

"Agora que a temporada está praticamente no fim, nós estamos encaminhando nossa preparação para 2012", explicou Paul Hembery, diretor da Pirelli. "Fizemos algumas experiências com os pneus novos na sexta e também vamos testes no GP do Brasil. Os testes de novatos vão nos dar muita informação para a preparação para o próximo ano, quando teremos uma redução na diferença de tempos entre os compostos. Esperamos que as disputas sejam mais apertadas".

A Pirelli adiantou que o desenho dos pneus da próxima temporada sofrerá uma pequena mudança, com uma menor diferença entre os pneus dianteiros e os traseiros. O objetivo é distribuir melhor o desgaste durante as provas.

Segundo a empresa italiana, o modelo supermacio será o único que não sofrerá modificações. Os demais compostos serão alterados. A expectativa da empresa é liberar os novos pneus já para o primeiro teste da Fórmula 1 em 2012, no início de fevereiro, no circuito de Jerez, na Espanha.