Pista de Brasília liberada para Stock Depois de uma vistoria realizada por funcionários da Defesa Civil e membros do Corpo de Bombeiros no Autódromo Internacional de Brasília, a pista foi liberada para a quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car, neste domingo. Durante os treinos livres de sexta-feira, o piloto cearense radicado em Goiânia Laércio Justino morreu depois de sofrer grave acidente. Seu carro rodou em uma curva e destruiu um guard rail, só parando ao acertar um guincho. O piloto morreu a caminho do hospital.