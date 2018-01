Pista de Cingapura será a mais dura para a Williams até o fim do ano, diz Massa

"Das corridas que ainda faltam nesta temporada, esta é provavelmente a mais difícil para o nosso carro", avalia Massa, referindo-se ao circuito de rua de Cingapura, um dos mais lentos da temporada - desde o início do ano a Williams não tem obtido bons resultados em traçados menos velozes. "Mas isso não significa que não poderemos somar bons pontos."

Massa afirma que a Williams também terá problemas para administrar os pneus num circuito conhecido pelo forte desgaste dos compostos. "Não será fácil encontrar o perfeito acerto e os trabalhos com os pneus, em trocas sendo realizadas nos momentos ideais", comenta o brasileiro.

Companheiro de Massa na Williams, o finlandês Valtteri Bottas também se diz preocupado com as características do traçado. "É uma pista desafiadora porque tem muitas curvas, com estilos diferentes, o que torna muito difícil encontrar o melhor equilíbrio para o nosso carro."

O finlandês cita também o clima de Cingapura como obstáculo no fim de semana. "O calor, a umidade e a intensidade do traçado faz dessa corrida uma das mais exigentes em termos físicos", afirma Bottas, sexto colocado no Mundial de Pilotos, com 91. Massa é o quarto, com 97, após ser o terceiro colocado na corrida em Monza, há duas semanas.