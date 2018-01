Pizzonia baixa recorde de Montoya O piloto brasileiro Antonio Pizzonia, da Jaguar, foi a principal surpresa dos treinos desta sexta-feira no circuito da comunidade valenciana em Cheste, na Espanha. O brasileiro andou forte e quebrou o recorde da pista ao estabelecer a marca de 1m10s090, baixando em 63 milésimos o melhor tempo do circuito obtido pelo colombiano Juan Pablo Montoya (Williams) na última terça-feira. O tempo de Pizzonia foi muito comemorado pela equipe, já que este foi o seu primeiro dia de treinos. Nos dois dias anteriores, os testes ficaram por conta do seu companheiro de equipe, o australiano Mark Webber. Junto com Pizzonia, outros quatro pilotos trabalharam nesta sexta-feira em Valencia. Veja os melhores tempos do dia: 1º Antonio Pizzonia (Jaguar) - 1m10s090 (24 voltas) 2º Juan Pablo Montoya (Williams) - 1m11s179 (96) 3º Jacques Villeneuve (BAR) - 1m11s323 (75) 4º Marc Gené (Williams) - 1m11s890 (41) 5º Ralf Schumacher (Williams) - 1m12s385 (88)