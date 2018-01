Pizzonia bate 2ª Jaguar em uma semana Depois de bater um carro de passeio da Jaguar avaliado em US$ 70 mil, na última quinta-feira, Antonio Pizzonia sofreu um acidente nesta terça-feira com o monoposto que ele está testando para a temporada de 2003 da Fórmula 1, quando fará sua estréia na categoria. O piloto brasileiro estava treinando no mesmo circuito da Catalunha, em Barcelona, onde havia batido na semana passada. Mas ele novamente não sofreu nenhuma lesão. Segundo o porta-voz da equipe, Nav Sidhu, o carro de Pizzonia sofreu sérios danos, mas poderá ser consertado para continuar os treinos - já o veículo de passeio ficou completamente destruído na semana passada, após a batida a 190 km/h.