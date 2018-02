Pizzonia bate forte durante treino O brasileiro Antonio Pizzonia sofreu um forte acidente nesta sexta-feira, em Barcelona, quando treinava com a Williams FW27. Segundo o site da revista inglesa Autosprint, o piloto escapou ileso, mas carro ficou bastante danificado. No entanto, a equipe negou, por meio de comunicado, que o carro tenha sofrido grandes danos. O acidente aconteceu na curva 9 do circuito de Montmeló. Pizzonia saiu da pista e a Williams chocou-se com violência na proteção de pneus. Apesar do contratempo, Pizzonia, piloto de testes da Williams, foi mais rápido que Nick Heidfeld, piloto titular. O brasileiro fez 1min16s051 em sua volta mais rápida (completou 67), contra 1min16s913 do alemão (79). Os testes fazem parte da preparação para o GP do Bahrein, dia 3 de abril.