Pizzonia bate o recorde em Valência Nem Juan Pablo Montoya, com a nova Williams, nem Michael Schumacher, com a Ferrari de 2003. O novo recordista do circuito Ricardo Tormo, em Valência, é Antonio Pizzonia, segundo piloto de testes da Williams. Nesta quinta-feira, ele estabeleceu com o modelo do ano passado (FW25), equipado com motor deste ano, a marca de 1m09s165, em 63 voltas completadas. Na quarta-feira, Montoya havia feito, com o FW26, o tempo de 1m09s306, superando a marca do escocês David Coulthard, com a nova McLaren, conseguido no último dia 22: 1m09s697. Cristiano da Matta também trabalhou nesta quinta-feira, com a nova Toyota TF104. O piloto mineiro completou 81 voltas e, na mais rápida, registrou 1m11s319, o 6º tempo do dia. Michael Schumacher concluiu, também nesta quinta-feira, os testes de pneus com o carro de 2003 da Ferrari. Ele ficou com o segundo tempo do dia: 1m09s414 (86 voltas). E na sexta ele fará o primeiro treino com o novo modelo italiano, F2004, em Fiorano, na Itália. Se não houver problema, continuará os ensaios no fim de semana.