Pizzonia: com as mãos de Sophia O amazonense Antonio Pizzonia vai aproveitar o Grande Prêmio do Brasil para fazer uma fazer uma pequena homenagem à filha, Sophia, de 9 meses, nascida de sua união com a ex- atleta Maurren Higa Maggi. O piloto da Williams vai estrear um capacete diferente. Na parte de cima do equipamento, ele reproduziu num desenho as mãos da menina e uma frase: ?Acelera Papai?. Seria, segundo o piloto, uma forma de manter a filha mais próxima. Pizzonia - que desde o GP de Monza substitui o alemão Nick Heidfeld - admitiu que não esperava correr em Interlagos. ?Para mim foi uma surpresa. Eu não esperava correr este ano. Tive sorte no ano passado, quando cheguei a disputar duas provas, e este ano tive sorte mais uma vez?, disse ele. Pizzonia disse que ainda tem esperanças de disputar os dois últimos GPs da temporada - no Japão e na China. O brasileiro acha que Fernando Alonso (Renault) será campeão neste domingo. ?Acho que ele será campeão. Não vai ser nem um pouco complicado para ele chegar em terceiro?, resumiu.