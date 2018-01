Pizzonia comemora teste na Jaguar Se o brasileiro Felipe Massa não vive o seu melhor momento na Fórmula 1, Antonio Pizzonia tinha motivos de sobra para estar feliz. Nesta sexta-feira ele realizou excelente teste com o modelo RS3B da Jaguar, no Circuito da Catalunha, em Barcelona. Na mais rápida das suas 58 voltas registrou 1min18s647, atrás apenas de David Coulthard, McLaren, 1min18s520 (106), no que foi elogiado por Niki Lauda, diretor do time da Ford. Na disputa do grid do último GP da Espanha, dia 27 de abril nessa pista, Eddie Irvine fez o 15º tempo, com 1min18s779, marca 132 milésimos pior que a de Pizzonia. Irvine acabou largando em último porque sua gasolina estava irregular. "Acho que deixei a equipe satisfeita", afirmou o piloto. Pizzonia tem contrato como piloto de testes da Williams para 2003 mas tenta conseguir uma vaga de titular. Hélio Castro Neves, vice-campeão da Indy Racing League (IRL), fez nesta sexta-feira no circuito de Paul Ricard, na França, seu primeiro teste com carro de Fórmula 1. Ele pilotou o modelo TF102 da Toyota. No total completou 50 voltas e sua melhor volta foi em 1m35s70 - o piloto titular da equipe, Allan McNish, fez 1m37s30 na mesma pista, na última quarta-feira. "Adorei cada minuto do dia. Fiz séries longas de voltas, outras em ritmo de classificação e fiquei impressionado como o carro é fácil de ser pilotado, em especial nas freadas", revelou Helinho, que foi aplaudido pelos mecânicos e pelo presidente da equipe, Ove Andersson, quando voltou para os boxes. Helinho foi convidado pela Toyota para ser o piloto de testes da equipe em 2003, mas ainda não deu a reposta.