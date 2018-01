Pizzonia correrá no Japão e na China A Williams confirmou, nesta quarta-feira, que o brasileiro Antonio Pizzonia terminará a temporada da Fórmula 1 como um dos pilotos da equipe - o outro é o australiano Mark Webber. As duas últimas etapas acontecerão no Japão e na China nos dias 9 e 16 de outubro, respectivamente. O amazonense, que faz parte da equipe de testes da escuderia inglesa, participou dos últimos três GPs - Itália, Bélgica e Brasil - em substituição ao alemão Nick Heidfeld, que se acidentou em um treino no final de agosto. ?Estou feliz por participar de outras duas corridas. Especialmente depois do ocorrido no fim de semana passado em meu país, onde fui a vítima inocente de um acidente na largada?, disse Pizzonia. A expectativa do brasileiro é de repetir a atuação na Itália, onde conseguiu um sétimo lugar. ?Os dois circuitos, tanto o de Suzuka como o de Xangai, exigem muito do piloto e espero poder responder a esta confiança que me deram?, afirmou.