Pizzonia é 2º nos treinos em Monza O piloto amazonense Antonio Pizzonia, da equipe Petrobrás Júnior, voltou a se destacar no segundo dia de treinos livres que a F-3.000 está realizando no circuito de Monza. O brasileiro registrou o tempo de 1min39s826, ficando atrás apenas do tcheco Tomas Enge, da Nordic, com 1min39s654. Ricardo Sperafico, companheiro de Pizzonia, ficou em terceiro, marcando 1min39s842. Satisfeito com os resultados, Pizzonia reclamou muito de alguns pilotos, que cortaram a primeira chicane para obterem melhores marcas. A próxima etapa do campeonato será disputada dia 28, em Barcelona, na véspera da Fórmula 1, onde Pizzonia já andou no início do ano, ao realizar testes para a Arrows.