Pizzonia e Da Matta buscam macetes Os brasileiros Antônio Pizzonia e Cristiano Da Matta estão determinados a pegarem os últimos macetes da pista do autódromo de Interlagos neste sábado. Nesta sexta-feira, nos treinos que determinaram a ordem dos pilotos para os treinos que definirão o grid de largada neste sábado, Pizzonia fez o oitavo melhor tempo com sua Jaguar (1min25s764), e Cristiano ficou em 11º com a Toyota (1min26s554). Nos treinos livres da manhã, com a pista muito molhada, Pizzonia rodou no início da reta oposta bateu a traseira do carro e tomou um susto. À tarde, voltou à pista mais conservador e ainda conseguiu assegurar a oitava posição. ?Foi um resultado bom, mas que poderia ter sido ainda melhor. Depois da batida de manhã tive de voltar mais conservador porque não haveria um carro reserva. Considero que foi uma boa posição porque este foi meu primeiro treino na chuva aqui em Interlagos. Há poças de água em todos os lugares", explicou o ?Jungle Boy?. O piloto da Jaguar está otimista para este sábado, principamente porque seu companheiro de equipe, Mark Webber, fez o melhor tempo (1min23s111), na frente de Rubens Barrichello e Kimi Raikkonen. ?Se ele fez, eu também poderia ter feito este tempo. Ele ainda pegou a pista menos molhada, mas eu não diria que isto fez a diferença. Com um carro de Fórmula 1, só treinei duas vezes com chuva. Uma vez ano passado e outra este ano. É só falta de experiência. Conheço esta pista." O desconhecimento do traçado do autódromo ainda é o maior problema para Cristiano. ?Cinco voltas nos dois dias não foram suficientes para eu reaprender o traçado, ainda mais debaixo de chuva. Foi um treino difícil e tenho muito a melhorar", admitiu o piloto da Toyota, que prefere correr com a pista seca. ?Com chuva, a corrida vira loteria. Mas na pista seca, não. Vence quem é mais rápido e tem a melhor performance mesmo." Os dois reclamaram das poças d´água ao longo do circuito, principalmente na reta oposta, na dos boxes e após o mergulho. ?Este pneu é projetado para pouca água na pista - é um pneu intermediário, não de chuva. No treino da manhã já não era possível correr. Assinei o abaixo-assinado dos pilotos para não correr com a pista naquelas péssimas condições. A Jaguar não me deixaria correr domingo se a pista estiver nas condições dos treinos da manhã. Quando assinei aquele documento, mais de 70% dos pilotos já havia assinado", ressaltou Pizzonia. Mas para o piloto da Jaguar, tanto faz as condições do tempo para a corrida. ?Nas outras categorias eu andava bem na chuva. Mas se o tempo estiver bom, a situação será boa para a equipe porque nem todas as equipes treinaram na pista seca. Com esses pneus intermediários para a chuva, não há quem consiga segurar o carro num caso de aquaplanagem."